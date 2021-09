A 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, poeta, padre della nostra bellissima lingua italiana, ma anche uomo politico impegnato nella sua Firenze ed in un’Italia divisa dalla faida tra Guelfi e Ghibellini; Gallonetto Igor e Schiano Giancarlo, candidati al Consiglio Comunale per il MoVimento 5 Stelle, ne sottolineano l’attualità, da cui oggi più che mai, continuare a prendere esempio ed ispirazione:

“Ispirazione di coerenza – commenta Igor Gallonetto, capolista del MoVimento 5 Stelle – di resilienza e difesa della propria identità e dei propri temi.”

Giancarlo Schiano, numero due della lista pentastellata, continua: “la sua vita sembra lontana nel tempo ma oggi, la trovo più che mai attuale.

Esiliato da Firenze, per le sue idee politiche, venne accolto nelle nostre terre da Guido da Polenta signore di Ravenna e vedendo una classe politica corrotta, vincere su principi e valori opposti, non si perse d’animo e decise di scrivere la divina commedia per indirizzare la gente verso la ” diritta via che era smarrita “.

Nonostante a Firenze ci fosse stata un amnistia per i guelfi bianchi, Dante rifiutò di tornare perché per farlo avrebbe dovuto rinnegare i suoi valori, le sue idee e tutto quello in cui aveva creduto e per cui aveva combattuto e sofferto.

Continua Gallonetto: ” Un uomo da cui trarre ancora oggi una profonda ispirazione ed insegnamento: mai abbandonare le proprie visioni, difendendo la propria identità, anche quando sarebbe più facile desistere”.

Concludono: “Ecco perché lo sentiamo così vicino al Movimento 5 Stelle; un MoVimento il nostro, che sulla via indicata dal Presidente Conte, continuerà a vigilare e a battersi per i diritti e la qualità della vita dei nostri cittadini”.