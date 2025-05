L’incontro tra la Motor Valley emiliano-romagnola e il prestigio del Made in Italy sarà al centro dell’evento dal titolo “Motor Valley e Made in Italy: le sfide per il futuro tra pista e industria”, in programma martedì 13 maggio, a partire dalle ore 9.30, al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (viale Baccarini 19), che ospiterà una mattinata densa di esperienze, confronti e visioni strategiche.

L’appuntamento, organizzato dal Comune di Faenza, si focalizzerà sulle politiche di valorizzazione e competitività di un distretto unico al mondo, culla di marchi iconici del motorsport e di un “saper fare” inimitabile, e vedrà l’alternarsi di contributi e testimonianze da parte di importanti protagonisti del mondo dei motori.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali da parte dell’amministrazione comunale. Seguirà la sezione dedicata al “Punto di vista delle aziende”, con gli interventi di Alessandro Chiesa (Ferrari S.p.A. – Recruiting & Training Human Resources), Peter Bayer (CEO Visa Cash App Racing Bulls), Laurent Mekies (Team Principal Visa Cash App Racing Bulls) e Nadia Padovani (Team Principal e Team Owner Gresini Racing).

Successivamente si affronterà il tema del “Ruolo delle istituzioni”, con gli interventi del Comune di Faenza, di ANCI Emilia-Romagna, dell’associazione Città dei Motori, della Regione Emilia-Romagna e del Viceministro delle Imprese e del Made in Italy.

L’iniziativa è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Il forum rappresenta un’occasione non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per gli appassionati dei motori e gli stakeholder del territorio, per comprendere le dinamiche future e le strategie per consolidare la leadership della Motor Valley, il ruolo strategico di Faenza in questo panorama e del Made in Italy nel mondo dei motori e del motorsport in particolare.

In un contesto globale sempre più competitivo, l’evento sarà anche l’occasione per riflettere su come poter aumentare l’attrattività del territorio, sostenere le imprese esistenti affinché restino e continuino a investire, oltre che per creare le condizioni per accoglierne di nuove.

L’appuntamento di Faenza si conferma così un momento chiave per la riflessione e la progettazione del futuro della città, che ospita importanti aziende legate al settore motoristico che impiegano centinaia di lavoratori, per un’eccellenza che affonda le sue radici e la sua grammatica in una storia di passione, innovazione e ingegno che hanno e continuano a far grande questa terra di motori.