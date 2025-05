“Motor Valley e Made in Italy” a Faenza

Un incontro di grande interesse economico/sportivo a Faenza, martedì 13 maggio. “Motor Valley e Made in Italy”: le sfide per il futuro tra pista e industria con ragionamenti sulla valorizzazione e la competitività del territorio. Hanno partecipato, oltre al Sindaco di Faenza, Massimo Isola, il CEO Visa Cash App Racing Bulls Peter Bayer, il team principal Visa CARB Laurent Makies, Alessandro Chiesta, manager delle risorse umane di Ferrari, Nadia Padovani, Team Principal Gresini Racing e per le autorità Andrea Fabbri, vice sindaco di Faenza, Marco Panieri, presidente ANCI ER, Giovanni Gargano dell’Associazione Città dei Motori e Morena Diazzi, direttore generale Imprese ER. Le conclusioni sono state affidate al Vice Ministro per il Made in Italy, Valentino Valentini.