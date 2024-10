La pioggia tanto attesa non porta bene al Team Gresini Racing MotoGP che “perde” subito Alex Marquez, durante il sighting lap. Lo spagnolo cade dopo aver provato un cordolo. Il numero #73 è costretto ad una mega rimonta dall’ultima posizione sulla griglia di partenza (sarebbe partito in terza fila) e la 10ª posizione finale ha un sapore più amaro che dolce, conoscendo le potenzialità sull’acqua del più giovane dei fratelli.

Va peggio dall’altro lato del box perché Marc Marquez è sì assoluto protagonista per metà gara, giocandosi la vittoria con Bagnaia, poi un errore e la caduta lo costringono alle posizioni di ripiego. Chiude 11º recuperando un paio di punti su Bastianini 14º.

MOTO2

In Moto2, cielo nuvoloso che minaccia pioggia, qualche goccia prima della partenza, ma la gara viene dichiarata asciutta. Albert Arenas scatta dalla sesta casella della griglia, finisce ottavo alla fine del primo giro, per poi iniziare una rimonta fino alla top5. Più in difficoltà nella seconda parte di gara, perde un paio di posizioni e si ritrova ottavo al traguardo di una gara interrotta dalla bandiera rossa a causa della pioggia.

Dietro di lui il suo compagno di squadra Manuel Gonzalez: dalla decima casella della griglia, fa un’ottima partenza e si piazza subito nel primo gruppo, ma per evitare un contatto si ritrova costretto ad uscire di pista. Rientra in quattordicesima posizione pronto a dare tutto. Il suo passo è veloce e costante, tanto da permettergli di risalire fino alla nona posizione al traguardo, grazie alla quale raccoglie sette punti importanti, che gli fanno guadagnare una posizione in campionato, rientrando nella TOP5, a soli -9 punti dal terzo posto.