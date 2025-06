Ancora un ottimo risultato per il Team Gresini in MotoGP al Gran Premio di Aragon, in Spagna. I dominatori della stagione, i fratelli Marquez, sono ancora i protagonisti del weekend. Marc primo, Alex, in sella alla moto faentina, secondo, a ricalcare il risultato della Sprint Race di 24 ore prima. Ottimo weekend anche per l’altro pilota di casa Gresini. Fermin Aldeguer nella gara veloce del sabato termina terzo, domenica invece chiude sesto. E fra due settimane arriva il Mugello.

“Venivamo da due gare non brillantissime e ritrovare questa solidità e il secondo posto era importante, considerando anche il ritorno di Bagnaia in terza posizione” ha spiegato Alex Marquez a fine corsa. “È stato bello questo uno due con Marc in terra spagnola, ora guardiamo a circuiti dove speriamo di avere qualcosa in più per giocarci la vittoria”.

“È stato un buon fine settimana, abbiamo imparato tanto e portato a casa anche un podio nella sprint. Abbiamo corso bene, abbiamo lottato e portato a casa punti importanti”. Un po’ di rammarico per Aldeguer al traguardo: “Un peccato aver perso la sfida con Morbidelli, sono convinto che avevamo qualcosa in più, ma è uno duro da battere e con tanta esperienza. Domani lavoreremo proprio su quello, chilometri ed esperienza”.

In Moto2 Albert Arenas ha invece chiuso la gara al dodicesimo posto. Ritirato invece Darryn Binder, a causa di problemi tecnici alla moto.