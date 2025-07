Non è stata una bella domenica a Brno per il Team Gresini, nella massima serie del campionato di motociclismo. Alex Marquez è caduto a terra poco dopo il via del Gran Premio della Repubblica Ceca. Lo spagnolo è entrato in contatto con Mir, scivolando al secondo giro, ponendo fine anche alla gara del collega, arrabbiatissimo poi a bordo pista. Il contatto ha portato anche ad una penalità per Marquez, un long lap, da scontare al prossimo gran premio, in programma fra un mese in Austria.

In gara, Fermin Aldeguer era invece riuscito ad acciuffare l’ottavo posto, nonostante la scarsa esperienza maturata sul circuito. Tuttavia una penalità di tre secondi, a causa di una manovra su Miguel Oliveira, ritenuta dalla direzione gara “irresponsabile”, al sesto giro, lo ha retrocesso in undicesima posizione nella classifica finale.

In Moto2 invece, dopo una pessima qualifica, Albert Arenas, partito ventesimo, è riuscito a classificarsi decimo. Molto più indietro, 17°, il compagno di squadra Darryn Binder: “Il balance della moto non era perfetto, ma siamo riusciti a portare a casa il massimo, riuscendo a dare un risvolto positivo a questo weekend che era partito in salita. Ce la siamo giocata anche con la scelta della gomma anteriore: questa decima posizione non è esattamente quello che avremmo voluto per questo weekend ma possiamo andare “in vacanza” contenti di aver fatto una gara solida, consistente e veloce”