Nella mattinata di oggi, il Motoclub Born To Dream si e’ presentato presso la pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna (in accordo con i referenti dell’ASL) con la finalità di portare musica, doni e sorrisi ai bambini presenti in reparto.

Lo stupore e la gioia dei bambini e’ stata grande…due vespe special, che rappresentano un pezzo di storia TUTTA italiana, fanno irruzione con il giocattolo più rappresentativo di questo Club…La Vespa della Lego. grazie alla collaborazione di Kaos Parrucchieri di Erika Timoncini.

A far da cornice a questo bellissimo momento sono stati anche “I sassi di Hope” , sassi colorati disegnati a mano in dono ai genitori di ogni bambino e al personale di reparto, i palloncini e musica natalizia nei corridoi.

Insomma, gli ingredienti migliori per la giornata di oggi, d’altronde nati a gennaio 2024 ma subito con la missione di stare vicini alle persone “speciali” come a giugno scorso con il Born To Smile 2024…..

Buon Natale a tutti dal Moto Club Born To Dream !!!!