MOTOGP

Aleix Espargaró porta al sesto posto la sua Aprilia RS-GP nel GP del Portogallo, disputato sulla pista di Portimao, e contiene i distacchi: poco più di 8 secondi dal vincitore e meno di 4 dal podio.

Un bel risultato che rappresenta la terza top ten nelle prime tre gare, mai Aleix aveva iniziato così bene il campionato in sella ad Aprilia tanto da occupare il sesto posto nella classifica mondiale. E il risultato avrebbe potuto essere migliore ma, dopo un warm up nel quale aveva mostrato un passo superiore a quanto fatto vedere in gara, il numero 41 ha dovuto fare i conti con un caldo mai provato nel weekend che ha condizionato il rendimento della gomma media scelta al posteriore.

Aleix e la Aprilia, erano chiamati a una verifica dopo le belle prove in Qatar, la RS-GP si è confermata una bella realtà in crescita e Aleix ha dato prova di grande capacità di gestione della gara, malgrado le difficoltà inattese che ha dovuto fronteggiare.

Anche dall’altro lato del box arrivano buone notizie, confermando i miglioramenti visti in tutto il fine settimana, e grazie anche ad alcune cadute, Lorenzo Savadori ha conquistato i suoi primi punti iridati finendo 14esimo.

MOTO2

Punti importanti per Fabio Di Giannantonio e per Team Federal Oil Gresini Moto2 che esce da Portimao con l’11ª posizione nel Gran Premio di Portogallo e con buone sensazioni finalmente in sella alla Kalex numero 21 al termine di un fine settimana abbastanza complicato.

Problemi ieri in qualifica (solo due giri a causa della centralina) e problemi questa mattina nel warm-up (fuori dopo pochi minuti per un tema meccanico), Di Giannantonio è stato bravo a rimanere concentrato e giocarsi fino all’ultimo la top10. Ora il numero 21 occupa la 5ª posizione con 27 punti.

Domenica da dimenticare per Nicolò Bulega fuori dopo poco giri a seguito di un contatto con Celestino Vietti in frenata alla curva 1. Fortunatamente l’italiano non ha riportato conseguenze, anche se continua il digiuno di punti dopo tre gare 2021.

MOTO3

L’Indonesian Racing Gresini Moto3 è di nuovo protagonista nella domenica portoghese della classe cadetta. Due gare parallele quelle di Gabriel Rodrigo e Jeremy Alcoba, entrambi a punti per la prima volta in questo 2021.

Top5 per Gabriel Rodrigo, in formissima oggi, ma penalizzato per un tocco su Artigas con un long lap penalty. L’argentino è bravo a recuperare fino alla testa della corsa, ma la sua gara si ferma a 60 millesimi dal podio nonostante tre giri veloci della pista, incluso il nuovo record della pista (1’47.610)

Due punti importantissimi anche per Jeremy Alcoba che partiva dalla pitlane e con 5 secondi di ulteriore penalità. Ritmo forsennato quello del numero 52 che finisce stremato ma felice la sua prima gara europea.