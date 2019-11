MOTOGP

Non è stata una gara semplice quella disputata sul torrido asfalto di Sepang, in Malesia. Aleix Espargarò, che scattava dalla quattordicesima casella sullo schieramento, è riuscito a risalire la classifica fino ai limiti della top 10, prima di perdere due posizioni nella bagarre delle fasi finali. Nonostante un buon ritmo in gara, la prestazione dello spagnolo è stata limitata dalla difficoltà nei sorpassi.

Anche il compagno di squadra Andrea Iannone stava disputando una gara discreta, in lotta per la zona punti. Purtroppo il molto tempo passato in scia ha fatto salire la temperatura della gomma anteriore, fino ad una scivolata alla curva 9 innocua per l’italiano ma sufficiente a fargli abbandonare la contesa.

MOTO2

Il trittico Giappone-Australia-Malesia si chiude con un bottino davvero magro per Sam Lowes e peril Team Federal Oil Gresini Moto2 con la sfortuna che anche oggi ci ha messo lo zampino… Un tocco da dietro dopo appena tre curve ha infatti costretto il britannico ad un’uscita di pista fuori programma e da lì un tentativo di rimonta complicatissimo da fanalino di coda del gruppo.

A pochi giri dal termine poi l’errore di Lowes che ha colpito un pilota che lo precedeva in entrata di curva chiudendo così un fine settimana davvero difficile. Rimane Valencia per provare a raddrizzare una stagione difficile sotto tanti punti di vista, tra meno di due settimane l’ultimo appuntamento della stagione.

MOTO3

Si chiude una trio sciagurata per ilTeam Kömmerling Gresini Moto3 che anche in Malesia, nonostante un fine settimana positivo durante libere e qualifiche, non porta a casa praticamente nulla, con Gabri Rodrigo fuori dalla gara dopo pochi giri e con Riccardo Rossi15º. Proprio il punto dell’italiano è l’unico conquistato dal Team negli ultimi tre GP (Motegi, Phillip Island e Sepang), un ruolino di marcia davvero difficile da digerire.

Poco da dire sulla gara odierna, con Gabri Rodrigo autore sì di una bella partenza, ma subito fuori a causa di un errore alla curva 4, curva che era stata un tasto dolente durante tutto il fine settimana. Per Riccardo sicuramente una bella rimonta, ma rimane il rammarico di una qualifica da incubo.

C’è da ritrovare orgoglio e risultati e ci sarà tempo e modo di farlo a Valencia tra meno di due settimane per la classica “season finale”.