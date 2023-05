MOTO2

Gara superba di Filip Salač che conquista il suo secondo podio di categoria, il primo di questa stagione. Una prima partenza difficile, poi la bandiera rossa ad interrompere la gara. Il pilota ceco riesce a ripartire bene e con un passo veloce arriva a giocarsi la vittoria. Taglia il traguardo in seconda posizione a soli 0,6 secondi dal vincitore. Ora si trova in quarta posizione nella classifica mondiale ad un solo punto dalla TOP3.

Gara positiva anche per Jeremy Alcoba che dalla ventesima casella della griglia riesce a segnare un buon passo con crono veloci: arriva a chiudere la gara 13° portando a casa 3 punti, importanti per il campionato dove ora si trova in quattordicesima posizione.

“Non sono riuscito a partire subito bene, poi però c’è stata la bandiera rossa e ho avuto una seconda possibilità” ha spiegato Salač. “Ho cercato di stare nelle prime posizioni, poi ho visto cadere Acosta e mi sono preoccupato per la gomma anteriore ma alla fine sono riuscito a dare il massimo, avevo la situazione sotto controllo. Sono troppo felice, una seconda posizione che significa molto per me, ora dobbiamo continuare così! Ringrazio tutta la squadra, se lo meritano davvero tanto, sono al settimo cielo per loro.”

MOTOGP

Una gara ad eliminazione quella di domenica sul mitico tracciato di Le Mans, con appena 14 piloti sotto la bandiera a scacchi. Alex Marquez è tra i primi a lasciare la gara, incolpevole dopo un contatto molto pericoloso con Marini, fermo in mezzo alla pista dopo aver tentato di salvare una caduta. Inevitabile lo scontro e la chiusura amara del fine settimana per lo spagnolo.

Per Fabio Di Giannantonio è tutt’altra domenica perché l’ottava posizione di oggi eguaglia il suo miglior piazzamento in MotoGP (Sachsenring 2022), con l’italiano ormai da quattro gran premi costantemente in zona top10.

“Sono molto contento” ha Di Giannantonio una volta sceso dalla moto. “Abbiamo fatto un fine settimana sempre in crescendo e oggi il feeling con la moto era ottimo. Abbiamo lottato, ho potuto giocarmela e mi sono confrontato con Quartararo per quasi tutta la gara. Le sensazioni continuano a migliorare e siamo sulla strada giusta. Al Mugello mi aspetto un ulteriore step”.