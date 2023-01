È giunto il momento delle presentazioni della nuove squadra del motomondiale. La formazione per la Moto 2 del team Gresini Racing era già stata svelata: da una parte Filip Salač, pilota ceco che ha debuttato nella categoria intermedia lo scorso anno proprio con la squadra azzurra, arrivando ad un soffio dal sogno di una vittoria da rookie in Tailandia; dall’altra parte del box Jeremy Alcoba, novità del team Moto2, ma allo stesso tempo un volto ben conosciuto nella Gresini Family, con cui ha gareggiato nel campionato Moto3™ nel periodo 2020-2021.

Il rosso acceso, mixato con l’azzurro Gresini darà un caloroso benvenuto a QJMOTOR, nuovo title sponsor della squadra Moto2 per i prossimi tre anni. L’azienda di Wenling City (China), è specializzata nella produzione di motociclette di grossa cilindrata di fascia alta, scooter e veicoli elettrici a due ruote. Già presente in 130 Paesi in tutto il mondo, QJMOTOR ha scelto il team Gresini Moto2 per espandere ulteriormente la visibilità del proprio marchio, con il proprio logo che avrà visibilità totale sulle carene delle moto, sulle tute dei piloti, divise della squadra, sui pannelli del box e del camion. Allo stesso tempo i piloti si muoveranno all’interno del paddock su scooter firmati QJMOTOR.

Le parole di Filip Salač: ““Sono davvero felice di cominciare questo secondo anno con una squadra che conosco già. Abbiamo fatto un gran lavoro nel 2022, soprattutto nelle ultime gare e spero di poter ricominciare esattamente da dove abbiamo finito. L’obiettivo della stagione sarà quello di crescere e fare il possibile per finire ogni gara in top10 per raccogliere tanti punti. Per me, come pilota, sarà un anno davvero importante, non sono più un rookie ed è ora che io mostri il mio vero potenziale. Ora mi sposterò in Spagna per allenarmi al meglio in vista del primo test della stagione. Spero che ogni cosa vada secondo i miei piani e di ritrovare la stessa fantastica atmosfera dell’anno scorso!”

“Sono molto contento tornare in Gresini” spiega Jeremy Alcoba. “È stata la squadra che mi ha dato la prima opportunità di correre nel mondiale. Questo sarà il mio secondo anno in questa categoria e mi piacerebbe puntare alle prime cinque posizioni in tutte le gare e soprattutto puntare al podio e alla vittoria. So che devo migliorare al sabato, che l’anno scorso è stato il mio punto debole. Domenica abbiamo il potenziale per stare davanti. So che sarà difficile, il livello sarà molto alto perché solo un pilota ha fatto il salto di categoria. Questa sarà un’ulteriore motivazione per me per fare bene. Non vedo l’ora di iniziare!”

Per Mr. Guo, Ceo di QJMOTOR: “È un onore per QJMOTOR poter collaborare con una squadra leggendaria come la Gresini Racing: per questo motivo sono lieto di annunciare l’istituzione del Team Moto2 QJMOTOR Gresini Racing. Oggi c’è il Chinese Spring Festival e questo è l’anno nuovo del coniglio: da parte di QJMOTOR, vorrei augurare a tutti un buon spring festival e al Team QJMOTOR Gresini Moto2 una stagione piena di successi. Qianjiang Motorcycle ha sempre avuto una forte connessione con l’Italia. Come ben sapete, anche Benelli motorcycle di Pesaro fa parte dei nostri brand, così come MV Augusta di Milano è un nostro importante Global partner, e oggi diventiamo partner anche del team faentino Gresini Racing. Crediamo che questa collaborazione sarà di grosso beneficio ad entrambi, il nostro obiettivo anche attraverso questo progetto è quello di introdurre maggiormente la tecnologia motociclistica “racing” in Cina, e far conoscere e appassionare al motomondiale la popolazione cinese, aiutando la MotoGP e il team Gresini ad accrescere la propria voce in terra cinese. Il 2023 sarà un anno importante per il mercato internazionale Qianjiang Motorcycle. Il nostro brand di motociclette di fascia alta QJMOTOR entrerà ufficialmente nei mercati più importanti. Nel 2022, il brand QJMOTOR ha raggiunto il 27% di quote di mercato nel mercato domestico per il segmento “oltre 250cc” a rivendicare la leadership. Inoltre, auguro al Team QJMOTOR Gresini Moto2 ottimi risultati nel 2023 e tanti auguri di buon nuovo anno cinese a tutti gli amici”.

“Oggi è senza dubbio una giornata speciale” riconosce Carlo Merlini, direttore commerciale e marketing di Gresini Racing. “Sono lieto di annunciare QJ MOTOR come Title Sponsor del team Gresini Moto2. Dare vita ad una nuova collaborazione è già di per sé emozionante …ma quando si tratta del Title Sponsor significa che la nostra #GresiniFamily da il benvenuto ad un nuovo membro che ha riposto piena fiducia nel nostro progetto racing. E sarà un lungo viaggio insieme, che durerà almeno tre stagioni, fino al 2025. Voglio ringraziare Mr Guo per la sua forte passione e il suo team marketing che ha lavorato duramente per costruire e sviluppare questa sponsorizzazione. La nuova carena QJ MOTOR è stupenda, e non vedo l’ora di vedere Filip e Jeremy sfrecciare in pista con queste moto così belle e regalare a QJ MOTORS e a tutti i tifosi in giro per il mondo gare emozionanti, ottimi risultati e tanto divertimento!”