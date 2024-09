Nel giorno della vittoria di Marc Marquez in MotoGP, una solida gara anche in Moto2 per Team QJMOTOR GRESINI, che vede i propri piloti Arenas e Gonzalez partire a tutto gas rispettivamente dalla sesta e nona casella della griglia, per ritrovarsi subito quinto e sesto alla seconda curva pronti a lottare per il podio. È vicino al gruppo di testa fino alla fine il numero #18, che taglia il traguardo in quarta posizione, portando a casa 13 punti importanti per il campionato, dove ora si trova settimo a 60 punti dal leader.

Riconferma anche a Misano lo step in avanti di Aragon Albert Arenas: dopo un weekend solido, in costante miglioramento, il numero #75 prova a difendere la quinta posizione. Poi il calo del feeling con l’anteriore gli impedisce di spingere al massimo fino a fine gara, ma riesce a difendersi, portando a casa una buona nona posizione, nel circuito di casa della squadra, dove tra due settimane avrà un’altra chance per puntare ancora più in alto.

Gonzalez a motori fermi: ““Una gara molto positiva, abbiamo fatto una buona rimonta, con una partenza bellissima, poi ho fatto qualche sorpasso e mi trovavo veramente bene. Gli ultimi sei giri è calato il feeling, rischiavo troppo di cadere quindi ho preferito girare un po’ più tranquillo e portare a casa la gara. Una quarta posizione è comunque molto positiva, sono tanti punti importanti per il campionato. In generale è stato un buon fine settimana, ora cerchiamo qualcosa in più per la prossima”.