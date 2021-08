Si conclude un fine settimana decisamente positivo a Silverstone per il Team Federal Oil Gresini Moto2 che piazza entrambi i suoi piloti a punti e che trova in Di Giannantonio uno dei protagonisti principali di questo 12º appuntamento stagionale.

Una prova maiuscola quella del numero 21, “frenato” da un problemino alla gomma nel T3 che non gli ha permesso di seguire il treno del podio, ma in generale un weekend in crescita e con buone sensazioni da venerdì a domenica. Diggia con il 5º posto recupera la settima posizione nel mondiale ad una sola lunghezza da Canet e Fernandez A.

Due punti anche per Nicolò Bulega autore di una gran partenza e poi capace di mantenere un bel passo durante tutta la gara evitando anche guai peggiori quando proprio davanti a lui una caduta avrebbe potuto rovinargli la domenica.

“Do un “otto” come voto a questo weekend” – spiega Di Giannantonio “Siamo sempre stati veloci, abbiamo fatto bene e sarebbe stato bello chiudere sul podio. Purtroppo non ci siamo riusciti ma era importante tornare in top5 e probabilmente se ripetessimo ora la gara, avrei qualche richiesta in più per il team. C’era tanto spin sulla ruota posteriore nel terzo settore ed è lì che abbiamo perso le nostre chance di podio”.

“Sicuramente un fine settimana positivo nel quale siamo sempre stati nella top10″ sono invece le dichiarazioni di Nicolò Bulega. “Purtroppo in gara ho fatto un po’ più di fatica, ma anche a livello di feeling mi sento molto meglio. Il setting che abbiamo trovato è sicuramente buono ed è una base su cui costruire i prossimi GP”.

MOTO3

Altra domenica amara per il Team Indonesian Racing Gresini Moto3 che a Silverstone raccoglie pochissimo al termine di un fine settimana che aveva visto Rodrigo e Alcoba in grande spolvero specialmente nelle qualifiche di ieri.

La scelta obbligata della gomma a mescola dura per entrambi i piloti non ha dato i frutti sperati nella seconda parte di gara e sul traguardo appena 1 punto per Gabriel Rodrigo, 15º, mentre Jeremy Alcoba è finito addirittura 21º. Adesso i due alfieri Gresini sono appaiati in classifica generale in 10ª posizione con 60 punti a testa.