Grave incidente in via Cella a San Bartolo lunedì mattina. Un ragazzo trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in elicottero con il codice di massima urgenza.

Il giovane era in sella ad una moto, quando è andato a scontrarsi con un camion che stava effettuando la manovra di immissione in via Cella. Il motociclista non è riuscito ad impedire l’impatto, molto violento.

Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. Il 118 è arrivato in via Cella con un’ambulanza e l’elimedica. Sarà invece compito della Polizia Locale di Ravenna ricostruire le responsabilità dell’incidente