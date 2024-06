Un altro incidente nel tardo pomeriggio con una moto coinvolta, questa volta contro un furgone, il tutto è successo nel tardo pomeriggio in via Cella fra San Bartolo e Santo Stefano. Un 17 enne alla guida della sua moto una Yamaha 125 per cause in via di accertamento si è scontrato con un furgone cassonato condotto da un 70enne che procedeva lungo Via Cella ed era pronto a svoltare a sinistra. Il motociclista è stato trasportato con l’elimedica al Bufalini in condizioni gravissime. Sul posto oltre agli operatori del 118 i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri per i rilievi.