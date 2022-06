“Dopo diversi anni, questa Domenica 26 Giugno si organizza un Raduno di Biciclette a motore, ciclomotori e moto d’epoca a Glorie, Mezzano, per esaltare ancora una volta la storia della Moto Lamone, è stata organizzata anche la mostra della Lamone presso Villa Savoia a Glorie.

Da lì sarà la partenza anche del raduno, la prima “Rullata in Valle Lamone”.

Lo svolgimento della sfilata/passeggiata coinvolgerà tre diversi comuni, quello di Ravenna, Russi e Bagnacavallo attorno alle campagne bagnate dal Fiume Lamone, che diede il nome alla Moto.

Di seguito un pò di storia della Moto Lamone:

Il Lamone 48cc è un un motore ausiliario con trasmissione a rullo sulla ruota posteriore, costruito a Mezzano nel 1951.

Il Motore Lamone deve il suo nome al fiume che attraversa e bagna le terre mezzanesi e della bassa Romagna e che, come corso d’acqua, è stato fondamentale per lo sviluppo del paese di Mezzano.

Il Lamone 48cc è stato costruito, assemblato e collaudato dalla “Coop.va Metallurgici e Affini” di Mezzano, grazie al progetto del suo inventore Giovanni Melandri detto “Gianò”, allora presidente della Cooperativa.

Un grande progettatore ed inventore di Mezzano che fin da bambino venne riconosciuto, stimato ed apprezzato per il suo talento.

La Coop.va si trovava proprio qui, in questo stabile che attualmente ospita la Farmacia Reale.

Si tratta di un micromotore da bicicletta di 48 cc, che come altri, motorizzò l’Italia e gli Italiani nel primo dopoguerra. Veniva venduto in una scatola, poi applicato alla propria bicicletta.

I consumi ed i costi erano ridotti perché con 1 litro di miscela si facevano circa 70-80 km

La produzione del Lamone durò circa due anni e ne furono costruiti circa 330 esemplari, perché stima e calcoli sbagliati delle vendite della Moto e dei suoi ricambi portarono Gianò e la Metallurgici a produrre una quantità troppo elevata di pezzi di ricambio, ancor prima di aver venduto i motori stessi.

Negli anni successivi con l’arrivo nella Coop.va di un giovane saldatore già pilota nel campionato cadetti per passione, si progettò e si realizzò insieme ai componenti della Coop.va un motore da corsa Il Lamone 48cc a disco rotante.

Dopo la chiusura della coop.va, è passato molto tempo e la storia del Lamone 48 venne da molti dimenticata, ma rimase nel cuore di tanti mezzanesi, soci della Cooperativa, che diede lavoro a molte generazioni di persone, amici ed appassionati che contribuirono alla realizzazione della Moto Lamone.

Molte soddisfazioni e numerosi riconoscimenti accompagnarono la storia della Moto Lamone come vittorie di innumerevoli gare e la Vittoria del Campionato Italiano nel 1971 con il pilota Germano Zanetti detto “Tapp”.

Vieni a riscoprire e ricordare i momenti della realizzazione e della storia della Moto Lamone, Domenica 26 Giugno presso Villa Savoia a Glorie (Ra).”