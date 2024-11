La montagna, da sempre simbolo di sfida e introspezione, è protagonista della mostra dal titolo Una “montagna” di voci. Racconti di montagna nelle collezioni classensi e nei disegni di Luigi Dal Re, che aprirà venerdì 22 novembre, alle 17, nella Manica Lunga della biblioteca Classense e proseguirà fino al 25 gennaio 2025.

L’esposizione raccoglie voci iconiche della letteratura italiana e presenta un’antologia di scrittori, poeti, alpinisti e viaggiatori che hanno vissuto e raccontato il fascino e la difficoltà dell’ambiente montano.

Il percorso si articola in cinque sezioni – La poesia delle cime, Oltre i limiti, Gente di montagna, La montagna attraverso le guide – ed è arricchito da una sezione per l’infanzia, con libri e albi illustrati che avvicinano i più piccoli alla montagna per suscitare curiosità e rispetto.

I disegni a matita e acquerello di Luigi Dal Re completano la mostra. L’artista, tornato al disegno dopo un incidente che ha interrotto per un lungo periodo la sua attività di alpinista, ripercorre con passione e delicatezza i profili e le sfide della montagna, trasmettendo emozioni a chi li osserva.

La mostra è accompagnata da un ricco programma di iniziative dedicate a grandi e piccoli, molte delle quali realizzate in collaborazione con il CAI – Sezione Mario Beghi di Ravenna: percorsi guidati, laboratori per le famiglie, incontri e canti di montagna oltre ad appuntamenti indirizzati alle scuole.

Su www.classense.ra.it è disponibile il programma dell’evento.

Gli orari di apertura: da martedì a venerdì dalle 15 alle 18.30; sabato dalle 10 alle13 e dalle 15 alle 18.30; chiuso lunedì e festivi; il 24 e il 31 dicembre dalle 10 alle 13.

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni: 0544 482112 / segreteriaclas@comune.ra.it