Dal 30 agosto al 28 settembre le sale di Palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna accolgono la mostra ‘Guerrino Tramonti.

Una Storia d’Arte’, un omaggio alla poliedrica figura dell’artista faentino Guerrino Tramonti (1915-1992), tra pittura, ceramica e sperimentazione.

L’esposizione si inserisce nel progetto Novecento Rivelato, volto a far emergere personalità e percorsi originali del secolo scorso, con uno sguardo nuovo.

Al centro della mostra, la ricca produzione pittorica e ceramica di Tramonti, artista visionario capace di attraversare con naturalezza stili, materiali e linguaggi.

Il percorso espositivo, curato da Laura Ruffoni e Paolo Trioschi, parte dagli esordi degli anni Trenta e dalle opere meno note della sua stagione “veneziana”, segnata dalla collaborazione con Filippo De Pisis, per approdare alla progressiva evoluzione del suo linguaggio pittorico e alla più celebre stagione della ceramica, un ambito in cui Tramonti si afferma come uno degli interpreti più innovativi, eclettici e poetici del Novecento italiano. Attraverso una selezione di opere provenienti dalla Fondazione Guerrino Tramonti di Faenza, la mostra esplora le molte “anime” dell’artista: dalla pittura alla scultura, dalla ceramica decorativa alle creazioni più libere e sperimentali, offrendo una visione completa del suo straordinario universo creativo.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura e Mosaico del Comune di Ravenna e dal Mar-Museo d’Arte della città di Ravenna, in collaborazione con la Fondazione Guerrino Tramonti e il Comune di Faenza.