È iniziata in questi giorni un’ esposizione di fotografie lungo i corridoi dell’ospedale Santa Maria delle croci, una rassegna curata da un fotografo dilettante che rende particolarmente gradevole questo ambiente di cura per i pazienti e per i visitatori. Si tratta di un allestimento che porta una nota felice e suggestiva con fotografie di vario genere, quasi tutte legate da un filo conduttore, ossia mettere in risalto il nostro territorio e tutte le sue caratteristiche ambientali. Una sequenza di immagini che raffigurano le pinete, gli specchi d’acqua, le zone di pregio ambientale, i capanni da pesca e panorami mozzafiato tipici del territorio ravennate. Immagini dotate di un fascino unico e senza tempo in grado di esprimere sensazioni nostalgiche ma allo stesso tempo con lo scopo di fare conoscere e richiamare alla mente angoli e soggetti della città e delle sue bellezze naturali. Un’esposizione che ha lo scopo di fare rivivere le bellezze di Ravenna esaltando gli elementi ambientali in un gioco di contrasti e luminosità per mettere in risalto i luoghi più suggestivi della natura. Un linguaggio apparentemente semplice ma molto espressivo e comunicativo. Tutto questo, senza tralasciare l’obiettivo principale – come spiega l’artista esperto di fotografia Gabriele Fusconi – che è quello di rendere più gradevole l’ambiente ospedaliero offrendo allo stesso tempo un messaggio positivo per i pazienti degenti.