Antonio Bertoni, nato nel 1999 a Faenza, dove vive e lavora, si è diplomato al Liceo Artistico di Forlì e si è laureato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, corso di Pittura.



Pittore figurativo, Bertoni utilizza esclusivamente il colore ad olio nero su carta da spolvero trattata e applicata su pannelli di mdf.



Il colore nero, che ha avuto una lunga storia in pittura poiché al tempo stesso semplificante, ambivalente e interrogativo, viene utilizzato da Antonio Bertoni per evidenziare al meglio interrogativi fondamentali (origine, senso, vita e morte) che non hanno trovato, nonostante tutto, soluzione. Il potere del nero in arte – che non trova corrispettivo in altri colori – trova esaltazione nei dipinti di Bertoni in forza della sua ambiguità, dell’essere frutto di opposti (assenza di colore, con frequenza nulla e insieme di tutti colori primari), degli interrogativi che è ancora capace di suscitare e delle insostituibili luci che continua a proporre.



Nella mostra alla Bottega Bertaccini, curata da Paolo Melandri, viene esposta una serie di quadri recenti, di piccola e grande dimensione, raffiguranti dettagli e frammenti di realtà i cui veri soggetti sono, in fondo, intimi segreti, meraviglie, un qualcosa di inaspettato, il breve lasso di tempo in cui ogni cosa è perfetta, l’istante memorabile, un qualcosa da afferrare e preservare e l’intersezione tra vita quotidiana e teatralità, tra ordinario e straordinario.



Antonio Bertoni ha tenuto mostre personali alla Galleria del Ridotto di Cesena, alla Galleria Michelacci di Meldola, alla Galleria FaroArte di Marina di Ravenna, alla Galleria Pallavicini 22 di Ravenna, alla Galleria Comunale d’Arte della Manica di Brisighella, alla Galleria Baroni di Milano, alla Galleria Il Vicolo di Cesena e al Museo Giuseppe Ugonia di Brisighella. Ha partecipato a mostra collettive a Bologna, Bagnacavallo, Forlì, Faenza, Brisighella, Cesena, Cesenatico e Sarsina.

Nel 2025 ha vinto il premio Carlo Rambaldi a Vigarano Mainarda.



La mostra inaugurerà sabato 25 alle 18 e resterà aperta fino al 21 novembre nei seguenti orari: 9-12.30 / 15.30-19, chiuso lunedì mattina.