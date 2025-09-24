Inaugurerà sabato 27 settembre, alle ore 18, la mostra del fumettista massese Matteo Modonesi a Castel Bolognese nella saletta espositiva in via Emilia 90. L’artista, che nella vita di tutti i giorni è professore di matematica delle scuole superiori, aveva già esposto a Castel Bolognese nel 2014 e ritorna dopo 11 anni con tante novità e maggiori consapevolezze, sempre accompagnato dal proprio mondo interiore fatto di colori e immaginazione (oltre che di numeri e formule matematiche).

Sarà esposta una raccolta di opere interamente realizzate a mano libera con l’ausilio di tecniche tradizionali che hanno come protagonisti i personaggi dei manga e anime anni ’80 e ’90 (tra cui Sailor Moon, Candy Candy, Kiss me Licia e tanti altri) affiancati da personaggi inediti.

L’evento dal titolo “Kawaii Manga” sarà visitabile fino al 12 ottobre e osserverà i seguenti orari: venerdì 16-19:30, sabato 16-19:30, domenica 10-12 e 16-19:30. Ingresso gratuito.