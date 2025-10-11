In occasione della “Festa dei nonni” è stata inaugurata la mostra delle foto vincitrici e segnalate del Concorso dal tema “C’è vita oltre gli 80”, presso le vetrine della Filiale de La Cassa in piazza del popolo di Ravenna. Alla presenza di molti dei partecipanti al concorso e dei soci della 50&più provincia di Ravenna, del presidente della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna Giorgio Guberti, del Vice sindaco di Ravenna Eugenio Fusignani e del presidente dell’Associazione 50&più Ottavio Righini sono stati consegnati i premi ai vincitori, organizzato con il supporto tecnico del Circolo fotografico ravennate.

Gli autori premiati scelti dalla Giuria fra un numero importante di partecipanti, sono stati: Donatella Vasi di Ravenna vincitrice, con l’opera “La tessitrice”, al secondo posto Elisa Crestani di Torreglia (Padova) con la foto “L’attesa”. Terza Sonia Gambarati di Reggio Emilia con l’opera Quel momento tutto per me”. La Giuria ha anche segnalato le foto di Bruno Assirelli, premio socio 50&più, di Ravenna e Elio Randi di Bagnacavallo.

Al concorso hanno partecipato 54 autori, provenienti da varie parte d’Italia con 213 opere, la maggior parte di loro sono donne. La Giuria era composta dal fotografo professionista Giampiero Corelli, da Domenico Bressan responsabile di area FIAF e da Ottavio Righini presidente 50&più Ravenna, coordinati dal presidente emerito del Circolo fotografico ravennate Veniero Rubboli.