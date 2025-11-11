Una preziosa unione di intenti tra Comune di Brisighella, Pro Loco Brisighella e Associazione La Memoria storica di Brisighella “I Naldi-Gli Spada” ODV, a patrocinio di una importante mostra d’arte di Elvio Cornacchia (1925-1975), nel cinquantesimo anno della sua scomparsa, fortemente voluta dalla famiglia dell’artista e curata dal Maestro Davide Servadei, ceramista e docente.

Nato nel 1925 a Fognano di Brisighella, Elvio Cornacchia è stato una figura di rilievo dell’arte romagnola del dopoguerra. Pittore figurativo, restauratore e raffinato artigiano del legno, ha unito tecnica e sensibilità poetica in opere in cui la luce diventa forza creativa e la realtà quotidiana si trasfigura in emozione e lirismo. Allievo di Giuseppe Ugonia e Pino Parini, fu anche insegnante e promotore del Museo del Lavoro Contadino, contribuendo a valorizzare la memoria del territorio. Attivo dagli anni Sessanta con numerose mostre e premi nazionali, le sue opere sono oggi presenti in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero. Scomparso nel 1975, Cornacchia lascia un’eredità artistica che unisce materia e spiritualità, radici e visione universale.

Durante l’inaugurazione della mostra che si terrà sabato 15 novembre, alle ore 17.30, presso la Sala Espositiva di Palazzo Lega-Bernabè a Brisighella, in via Baccarini 23, si ripercorrerà il cammino artistico di Elvio Cornacchia, attraverso una ventina di tele, alcuni intarsi lignei e una serie di disegni, grazie anche al prezioso intervento del Prof. Pietro Lenzini, incisore, pittore, ceramista e scenografo.

La mostra, ad ingresso libero, rimarrà aperta fino al 30 novembre, tutti i sabati e le domeniche dalle ore 10.00 alle ore 19.00.