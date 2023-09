Mostafa Rahimnejad, docente e ricercatore alla Babol Noshirvani University of Tecnology in Iran, terrà giovedì 14 settembre alle 11 al Centro Ricerca Energia, Ambiente e Mare di Marina di Ravenna, sede del Tecnopolo di Ravenna, la lectio magistralis ‘Microbial fuel cell as new tecnology for waste water treatment and power generation’.

Ospite del Campus di Ravenna come visiting professor, Rahimnejad ha un’esperienza di ricerca riconosciuta a livello internazionale nei campi della biotecnologia ambientale, della tecnologia biosintetica e delle bioscienze energetiche. In particolare, lo studioso iraniano ha concentrato i suoi studi su celle a combustibile biologiche, sensori e biosensori, purificazione delle acque reflue, fermentazione e bioprodotti. La lectio ravennate riguarderà infatti il tema delle celle a combustibile microbiche come nuova tecnologia per il trattamento delle acque reflue e la produzione di energia.

La presenza del docente a Ravenna è legata alla convenzione stipulata tra Istituto di Studi Avanzati, Campus di Ravenna e Fondazione Flaminia in base a cui i ricercatori e docenti dei corsi di laurea ravennati possono invitare studiosi di riconosciuta qualificazione scientifica, a fermarsi per un periodo da uno a tre mesi a Ravenna e qui dare il loro significativo apporto culturale e scientifico.

“Ospitare uno studioso di così alto profilo – spiega la prof.ssa Francesca Soavi, docente di Chimica inorganica dell’Università di Bologna – è una opportunità importante sia per il Campus che per la città. Durante la sua permanenza, infatti, il prof. Rahimnejad terrà numerose lezioni e seminari e sarà a disposizione di ricercatori e studenti del nostro insediamento dando un forte impulso qualitativo e un respiro internazionale all’offerta culturale e formativa del campus”.