Mosaico, ‘Il Pavimento’ non potrà rimanere a Porta Adriana. Arriva il ‘No’ della Soprintendenza

‘Il Pavimento’ di Nicola Montalbini non potrà rimanere a Porta Adriana. La Soprintendeza ha negato al Comune ogni possibilità di proroga o permanenza dell’installazione musiva nata per la Biennale di Mosaico Contemporaneo. Nei mesi scorsi, per sostenere la permanenza del mosaico pavimentale, i commercianti della zona avevano avviato una raccolta firme che ha ottenuto oltre 700 adesioni. Quello che resta da capire è se ‘Il Pavimento’ troverà un’altra destinazione che gli permetta di mantenere il suo carattere di ‘arte pubblica’