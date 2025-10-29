Mosaico di Porta Adriana, l’artista: “Ha smosso qualcosa in città. Non spetta a me decidere se tenerlo”

A neanche due settimane dall’inaugurazione ‘Il Pavimento’ di Nicola Montalbini è sulla bocca di tutti. Tantissimi i commenti positivi dal vivo e sul web per il tappeto in mosaico installato a Porta Adriana per la Biennale di Mosaico Contemporaneo tanto che, da subito, è stata posta una questione: si può tenere anche oltre il 18 gennaio? Se maggioranza e opposizione sembrano concordi all’idea di mantenerlo oltre la data di chiusura della Biennale e un commerciante del centro storico ha avviato una raccolta firme, la decisione spetta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio