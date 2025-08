Proseguono gli appuntamenti di “Mosaico di Notte”, la rassegna che, fino al 5 settembre 2025, offrirà aperture serali straordinarie e itinerari guidati nei siti più affascinanti della città: dai monumenti Unesco ai musei cittadini, fino a luoghi simbolo del patrimonio culturale ravennate.

Un invito a riscoprire, nelle ore più suggestive della giornata, autentici capolavori come la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, Sant’Apollinare in Classe, il Battistero degli Ariani, il Museo Nazionale, la Domus dei Tappeti di Pietra, i Musei Byron e del Risorgimento, il MAR Museo d’Arte della città di Ravenna e la Biblioteca Classense e Mausoleo di Teodorico

L’iniziativa prevede oltre ai percorsi di visite guidate serali l’apertura straordinaria dei monumenti.

Mercoledì 6 agosto sono aperti il Battistero degli Ariani dalle 18.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 22.15) e dei Musei Byron e del Risorgimento fino alle 22.

Venerdì 8 agosto è aperto al pubblico il Museo Nazionale fino alle 23.30 (ultimo ingresso alle 23). Sempre l’8 agosto è in programma una degli appuntamenti con i Concerti in forma di dialogo – Notti trasfigurate, per l’occasione alle 20.45 visita guidata a cura dello staff del Museo Nazionale, a seguire il concerto a cura dell’Associazione Angelo Mariani.

Sempre venerdì 8 agosto sono aperti la Basilica di San Vitale e Mausoleo di Galla Placidia dalle 21 alle 23, dalle 21.30, all’interno della Basilica di San Vitale sarà in programma la rassegna musicale Mosaici di note… di notte a cura del Conservatorio Statale Giuseppe Verdi di Ravenna.

Mercoledì sera sono in programma due percorsi di visita guidata, in italiano e in inglese, al Battistero degli Ariani, dalle 19 e al Musei Byron e del Risorgimento dalle 19.45, dove sarà possibile prenotare un aperitivo presso il Bar L’Incontro (non compreso nel biglietto d’ingresso) e per i possessori del biglietto d’ingresso è previsto uno sconto del 10% per la cena alla Tavenna Byron.

Venerdì 8 agosto l’itinerario prevede la visita alla Basilica di San Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia, in italiano ed in inglese, e la conclusione al Museo Nazionale di Ravenna, (solo in italiano), mentre il secondo.

Si aggiunge fino al 5 settembre tutti i venerdì sera la visita alla Collezione dei mosaici moderni e contemporanei del MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, dalle 18 alle 20.30, con aperitivo finale offerto dalla MAR Art Caffè Garden Bistrot.

Gli ingressi ai monumenti prevedono il biglietto d’ingresso e per tutte le visite guidate la prenotazione è obbligatoria sul sito www.visitravenna.it.

Mosaico di Notte è realizzato dal Servizio Turismo del Comune di Ravenna, finanziato nell’ambito del Progetto per siti UNESCO Ravenna città del Mosaico del Ministero del Turismo, con la preziosa collaborazione dell’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, del Mic – Ministero della Cultura – Musei nazionali di Ravenna, della Fondazione RavennAntica, dell’Istituzione Biblioteca Classense, dell’Istituzione MAR Museo d’Arte della città di Ravenna e dei Musei Byron e del Risorgimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.