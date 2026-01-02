Lorenzo può ora portare il cognome del padre, Lorenzo Cubello, scomparso a 37 anni, nell’ottobre del 2024, nell’esplosione allo stabilimento della Toyota di Borgo Panigale.

Il Tribunale ha dato il via libera al riconoscimento del bambino, nato l’11 marzo 2025, dopo la scomparsa del padre.

È stata una battaglia burocratica di 9 mesi, condotta dalla madre del bambino, Paola Pawlikovicz. Riconosciuta anche la cittadinanza italiana del bimbo, che porta anche il nome del padre.

Paola e Lorenzo abitavano insieme a Russi quando è avvenuta la tragedia, ma non erano sposati. Da qui le difficoltà per il riconoscimento, oltre ad altre varie incombenze burocratiche.

Nell’esplosione alla Toyota, insieme a Lorenzo Cubello, morì anche Fabio Tosi. 12 le persone iscritte nel registro degli indagati.