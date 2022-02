E’ venuto a mancare l’artista e ceramista faentino Goffredo Gaeta. A darne la notizia è il Sindaco Massimo Isola sulla propria pagina FB:

“Ci ha lasciati Goffredo Gaeta. Addio Maestro, grazie, è stato un piacere collaborare in questi anni. Le mie più sincere condoglianze alla famiglia.”, – scrive il primo cittadino di Faenza.

Il maestro Garta è nato a Faenza nel settembre del 1937. Ha studiato tra l’Istituto Statale d’Arte per la Ceramica di Faenza, l’Accademia di Belle Arti di Bologna e l’Istituto d’Arte di Firenze, seguendo i corsi di decorazione e affresco; interessato a nuove tecniche e a nuove applicazioni, le ha poi messe in pratica e trasmesse per oltre vent’anni in qualità di insegnante presso la Scuola di Disegno “T. Minardi” di Faenza.

La conoscenza di diverse tecniche ha fatto in modo che Gaeta attualmente si esprima con svariati materiali, come la ceramica, le fusioni in bronzo, le lavorazioni in marmo i murali e le vetrate d’arte, talvolta fondendo più tecniche in una medesima opera. Numerose sono le sue opere di arte sacra, presentate anche a Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI.

Numerossisimi i premi, le opere e anche le mostre fate dal maestro Gaeta, che ha portato i’arte della ceramica di Faenza in tutto il mondo.