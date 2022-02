E’ scomparso domenica pomeriggio, 13 febbraio 2022, a Ravenna, il pittore Romano Peli all’età di 91 anni.

Nato a Faenza nel 1931, ma cresciuto a Ravenna, è stato un importante artista. Nella sua lunga carriera creativa, dal 1965 al 2001, ha toccato vari ambiti dal cabaret (tra i primissimi in Italia con Lucio Dalla), come autore e regista, ai Quadri, dal Teatro alla Poesia, dai Video alla Scultura e alle Installazioni, tra Milano, Zurigo, Roma, Bologna, Trento e Parma, realizzando oltre 31 mostre internazionali e partecipando alle Biennali di Venezia e San Paolo del Brasile.

E’ stato colui che ha portato il movimento americano della Mail Art in Italia, fondando lo storico ‘C.D.O. International Mail Art Archives’ di Parma negli anni ’70.

Nel 1982 scriveva il 1° ‘Manifesto internazionale della Mail’, controfirmato da 24 mailartisti di varie nazioni del mondo, e ‘parallelamente’ era pronto – in uscita – il primo libro in Italia sul fenomeno della Mail Art: ’Sotto il segno della Mailart’ (vent’anni di comunicazioni artistiche: 1962-1982), a cura di Romano Peli e Michaela Versari.