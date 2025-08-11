Morti sul Lavoro: Ravenna è 42^ nei dati Inail, seconda in regione dietro a Forlì

La provincia di Ravenna è 42esima, su 110, nel report stilato dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, in base ai dati diffusi dall’INAIL. Nei primi 6 mesi del 2025 è stato registrato un numero di decessi sul luogo di lavoro pari al totale di tutto il 2024. L’incidenza degli infortuni mortali nel nostro territorio nella prima metà dell’anno è stata di 1-1,25 ogni milione di lavoratori. Dati peggiori rispetto alla media regionale dell’Emilia-Romagna, che invece si ferma a 0.75. In una scala da bianco a giallo, arancione e rosso, Ravenna è in zona arancione. L’Emilia-Romagna è in zona gialla.