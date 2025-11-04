Questa mattina ho incontrato il mio assistito, è un bravo ragazzo, incensurato, ed è distrutto per quanto è successo.

Ha sbagliato, avrebbe dovuto fermarsi e prestare soccorso, ma non si era reso conto della gravità della situazione.

Da quando ha visto la foto sui media dell’uomo che ha investito, non riesce a levarsi la sua immagine dagli occhi.

Chiede perdono alla famiglia”. A parlare è l’avvocato Francesco Murru, che assiste il 29enne che domenica scorsa, alla guida di una Opel Astra, prestata da un amico, ha investito e ucciso a Bologna Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura, mentre stava pedalando sulla sua bicicletta. Il 29enne è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale con fuga e omissione di soccorso.

Del caso si sta occupando il pm Domenico Ambrosino. Al momento non è stata disposta alcuna autopsia, ma solo un esame esterno affidato al medico legale Matteo Tudini.

