Viene segnalata una moria di pesci spiaggiati sulla riva del mare in particolare nella zona di Punta Marina. “Addirittura si parla di numerosi pesci e crostacei ricoperti in molti casi da una schiuma bianca che ovviamente incuriosisce i residenti ma nel contempo crea negli stessi una giustificata preoccupazione. Tra l’altro, in molti casi si assiste al prelievo di queste specie acquatiche con il probabile intento di farne un uso commestibile, senza nessuna garanzia sotto l’aspetto della salubrità”.

A denunciare l’episodio è Gianfranco Spadoni, consigliere comunale di Lista per Ravenna – Lega – Popolo della Famiglia. Spadoni ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale.

“Come si ricorderà Arpae attribuì in passato questi fenomeni a fattori come le alte temperature e la fioritura di alghe o ad eventi specifici, come ad esempio l’alluvione, ma in questo periodo appare difficile ricondurre la causa a tali aspetti. Legittima dunque la preoccupazione dei cittadini i quali confidano in un’accurata analisi delle acque e nella ricerca puntuale del perché nel tentativo di porre rimedio a tali episodi. Si ritiene che il Sindaco quale massima autorità volta alla tutela della salute dei cittadini promuova ogni azione utile per fare luce sugli interrogativi in questione. E in particolare si chiede che vengano eseguite le analisi delle acque in capo a Snam a ridosso del rigassificatore unitamente ad ulteriori campionamenti da parte dell’associazione Greenpace o di altro laboratorio qualificato”.