Giovanni Morgese, candidato sindaco della Democrazia Cristiana di Ravenna, e Mauro Bertolino, candidato vice sindaco, lanciano alcune proposte per rilanciare il turismo camperistico a Marina di Ravenna, con l’obiettivo di valorizzare le risorse naturali del territorio e promuovere un modello di sviluppo sostenibile.

Per Morgese e Bertolino, Marina di Ravenna deve essere “Dinamica, accogliente e all’avanguardia, pronta a sfruttare il potenziale del turismo camperistico per stimolare

la crescita economica e valorizzare il nostro patrimonio”.

Le proposte della coppia DC:

“1. Sostegno alla Pro Loco e alle realtà locali: L’amministrazione futura sarà un alleato delle associazioni locali, come la Pro Loco di Marina di Ravenna, e lavorerà in sinergia per promuovere il territorio e garantire un sostegno concreto a chi già si impegna nella valorizzazione del nostro patrimonio.

2. Creazione di aree camper attrezzate: Il miglioramento e la creazione di aree di sosta attrezzate per camper saranno una priorità. L’obiettivo è rendere Marina di Ravenna una destinazione organizzata, sicura e accogliente, dove i turisti possano fruire di servizi di alta qualità.

3. Valorizzazione del turismo sostenibile: La nostra proposta punta su un modello di sviluppo turistico che rispetti l’ambiente e sfrutti il potenziale di Marina di Ravenna come destinazione per un turismo responsabile, capace di generare benefici economici per la comunità locale senza compromettere le risorse naturali.

4. Campagna di marketing e promozione: Per attrarre i turisti camperisti, sarà fondamentale sviluppare strategie di marketing mirate. La promozione delle bellezze naturali del nostro territorio, combinata con la creazione di infrastrutture adeguate, renderà Marina di Ravenna una meta ambita”