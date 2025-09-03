“La Democrazia Cristiana chiede con forza al Sindaco di Ravenna il cambio immediato dell’attuale assessore alla sicurezza. La responsabilità politica della gestione della sicurezza urbana ricade direttamente sul primo cittadino, che non può continuare a ignorare la gravità della situazione e il crescente allarme sociale.

Ravenna, storicamente città tranquilla e vivibile, sta oggi vivendo una stagione drammatica: aggressioni con armi da taglio a scopo di rapina, episodi di violenza sempre più frequenti e diffusi, cittadini che non si sentono più sicuri a camminare nelle proprie strade.

La “passeggiata silenziosa per la sicurezza” che si è svolta ieri sera a Ravenna, con la partecipazione di circa 450 persone, è la prova tangibile che la misura è colma: famiglie, giovani e anziani hanno sfilato silenziosamente per il centro per chiedere una cosa sola, la sicurezza, oggi purtroppo assente.

Questo evento è la testimonianza diretta di come il problema non sia un’invenzione di parte, ma una realtà che la città intera riconosce e vive ogni giorno.

Per la DC è chiaro:

* non bastano proclami o iniziative spot,

* serve un piano di sicurezza straordinario,

* servono più Forze dell’Ordine sul territorio,

* serve un nuovo assessore competente e capace di affrontare con serietà e responsabilità un’emergenza che non è più rinviabile.

Il Sindaco di Ravenna ha il dovere di ascoltare i cittadini e dare un segnale forte: confermare l’attuale assessore significa accettare e avallare il fallimento della politica sulla sicurezza; cambiarlo significa aprire la strada a una svolta necessaria per restituire fiducia, serenità e vivibilità alla nostra comunità.

La sicurezza non è un lusso né un tema da campagna elettorale: è un diritto fondamentale dei cittadini. Ravenna non può più aspettare.”

Segreteria Provinciale DC Ravenna

Giovanni Morgese – Vice Segretario Regionale e Provinciale DC

Stefano Bandini – Dirigente sicurezza