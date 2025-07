“I gravi fatti accaduti nel centro di Bagnacavallo – dove due agenti della Polizia Locale sono stati aggrediti da cittadini stranieri, uno dei quali ha sottratto una pistola d’ordinanza, poi ritrovata con colpo in canna – non possono passare sotto silenzio.

La Democrazia Cristiana della Provincia di Ravenna esprime piena solidarietà agli agenti feriti e chiede con urgenza un cambio operativo e politico.

le pattuglie della Polizia Locale non devono più agire in autonomia, ma solo all’interno di un coordinamento preventivo e costante con le centrali operative delle forze di polizia statali, specialmente in scenari ad alta criticità e in aree urbane complesse.

Morgese (Segretario provinciale D.C.): In un’Italia sempre più multietnica e attraversata da tensioni irrisolte, è illusorio pensare che un singolo corpo municipale possa fronteggiare, da solo, episodi di violenza dove l’aggressività e il rifiuto delle regole trovano terreno fertile.> Il fatto che un’arma sia stata sottratta e ritrovata con colpo in canna non è solo criminalità, ma un sintomo profondo di mancata integrazione, di difficoltà ad assimilare il rispetto delle regole, della convivenza e dell’autorità dello Stato”

Bandini (Responsabile sicurezza D.C.):> “L’inclusione è un percorso fatto di diritti ma anche di doveri. Chi sceglie di vivere in Italia deve rispettarne le leggi, le forze dell’ordine, la sicurezza collettiva. Non può esserci integrazione senza adesione ai principi democratici: chi li rifiuta mina la coesione sociale”

La Democrazia Cristiana ribadisce la necessità di:

* rafforzare i protocolli di coordinamento operativo tra Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato;

* rivedere l’assetto delle pattuglie municipali, che devono agire come parte di un sistema integrato, non in isolamento;

* aprire un confronto reale sulla sicurezza urbana, legata anche alle dinamiche migratorie e al disagio sociale, che non può più essere ignorato.

Non è più tempo di sottovalutare. È tempo di decidere.”

Morgese, vice segretario Regionale della D.C.

Bandini: responsabile rapporti con le forze di polizia.