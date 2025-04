“Ieri mattina, su sollecitazione di numerosi residenti esasperati, il candidato sindaco della Democrazia Cristiana, Giovanni Morgese, insieme al candidato vice sindaco Mauro Bertolino, hanno effettuato un’ispezione che ha messo in luce una situazione di totale degrado. Le strade di Marina Romea sono ormai paragonabili a un campo di battaglia: buche, voragini e marciapiedi inagibili sono ovunque. Un paesaggio che non ha nulla a che fare con la civiltà, un percorso che definire incredibile è un eufemismo. Le condizioni sono tali da non poter essere paragonate nemmeno alle strade più disastrose del Camerun.

Un disastro che mette in pericolo la sicurezza di bambini, ciclisti, anziani e famiglie. Ogni giorno è una roulette russa per chi percorre queste strade. Il video realizzato durante l’ispezione è la prova tangibile di quanto questa amministrazione sia incapace di proteggere la vita e la sicurezza dei suoi cittadini e turisti.

Dopo 10 anni di assoluto immobilismo e di totale assenza di programmazione, i risultati sono sotto gli occhi di tutti: nessuna cura per il patrimonio stradale, nessun intervento serio. Il turismo balneare, che rappresenta una delle risorse più importanti della nostra regione, è stato gestito in maniera vergognosa. La situazione è ormai insostenibile.

La Democrazia Cristiana denuncia con forza questo abbandono e l’incapacità di chi ha avuto la responsabilità di governare. Non possiamo più permettere che questa amministrazione continui a ignorare le esigenze di una comunità che merita attenzione e rispetto. È tempo di un cambio radicale. È tempo di riprendere in mano il futuro di Marina Romea!”

Giovanni Morgese – Candidato Sindaco – Democrazia Cristiana

Mauro Bertolino – Candidato Vice Sindaco – Democrazia Cristiana