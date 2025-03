“La Democrazia Cristiana (DC di Ravenna) denuncia la grave sottovalutazione da parte della politica regionale riguardo alla manutenzione degli argini e alla gestione del territorio fluviale. Nonostante le dichiarazioni ufficiali, la situazione del territorio continua a essere critica, con gravi rischi per le comunità che vivono lungo i fiumi.

Il recente evento alluvionale ha messo in evidenza le carenze strutturali e progettuali della politica regionale, che non ha adottato misure adeguate per prevenire danni da calamità naturali. La mancata manutenzione degli argini e l’assenza di un piano di protezione strutturato sono ormai innegabili, rivelando l’inefficacia delle politiche adottate finora.

La politica regionale, pur riconoscendo la vulnerabilità del territorio, sembra finalmente accettare che l’unica soluzione possibile per garantire la sicurezza delle persone è la delocalizzazione delle abitazioni situate in queste aree a rischio. La DC ritiene che la delocalizzazione non sia più una scelta, ma una necessità imprescindibile per evitare che le comunità continuino a vivere nel timore costante di nuove tragedie.

Inoltre, la DC sottolinea che chi è in regola con le costruzioni deve essere risarcito al 100% per i danni subiti, garantendo equità e giustizia per tutti i cittadini che hanno rispettato le normative. È fondamentale che le istituzioni agiscano tempestivamente, per evitare che chi ha vissuto in buona fede la propria condizione venga penalizzato.

La DC vigilerà attentamente e denuncerà eventuali carenze o ritardi nell’attuazione delle misure di risarcimento e messa in sicurezza del territorio. Non permetteremo che ulteriori inadempimenti o disattenzioni da parte delle autorità causino danni irreparabili alle persone e alle comunità.

La delocalizzazione deve essere accompagnata da interventi concreti e immediati, come la manutenzione degli argini e la creazione di aree di compensazione per contenere i futuri straripamenti. Solo con un piano integrato che contempli sia la protezione delle persone che la messa in sicurezza del territorio, sarà possibile ridurre il rischio di nuove tragedie.

Oggi più che mai, è fondamentale che la politica prenda decisioni coraggiose e non più rinviabili, per garantire un futuro sicuro per chi vive nelle zone a rischio. La DC è pronta a collaborare con tutte le forze politiche e le istituzioni per garantire soluzioni concrete e efficaci.”

Giovanni Morgese e Mauro Bertolino DC RAVENNA