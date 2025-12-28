“La Democrazia Cristiana della provincia di Ravenna segnala all’attenzione dell’opinione pubblica e degli enti competenti la presenza di una colonia felina stabile nell’area interessata dai lavori per la realizzazione della nuova isola ecologica in via Faentina, nei pressi del cavalcaferrovia.

La colonia, segnalata da residenti e volontari, risulta insediata da tempo ai margini dell’area di cantiere, con rifugi naturali nella vegetazione spontanea adiacente. Le colonie feline sono tutelate dalla Legge 14 agosto 1991 n. 281 e dalle normative regionali in materia di protezione degli animali.

“In presenza di interventi pubblici” dichiara Giovanni Morgese, Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana di Ravenna, “riteniamo opportuno che vengano sempre verificate e adottate le misure necessarie a garantire la tutela delle situazioni sensibili già esistenti sul territorio, nel rispetto della legalità e del bene comune”

La vicinanza tra il cantiere e l’area di stazionamento della colonia potrebbe, in assenza di adeguate cautele, comportare criticità per il benessere degli animali.

Sul tema interviene anche Stefano Bandini, Dirigente responsabile dei rapporti con le Forze di Polizia e le Associazioni: “Il nostro è un appello alla prevenzione e alla collaborazione. Il coinvolgimento dei Servizi Veterinari dell’AUSL e delle associazioni di tutela animale può favorire soluzioni equilibrate e rispettose della normativa”

La Democrazia Cristiana pertanto interpellerà formalmente gli uffici comunali competenti per la verifica del rispetto della normativa in materia e per l’eventuale adozione di misure di salvaguardia e, se necessario, una rimodulazione delle attività di cantiere nelle fasi più delicate.”