“La Democrazia Cristiana Emilia-Romagna interviene sulle parole del sindaco Barattoni in tema di immigrazione.

“Il sistema attuale favorisce solo le cooperative che gestiscono l’accoglienza – dichiarano Giovanni Morgese, vice segretario regionale DC, e Stefano Bandini, dirigente sicurezza –. Se un richiedente asilo resta inattivo, senza lavoro e senza contributi, si crea un fallimento: un potenziale bacino per caporalato e criminalità.”

La DC propone:

* inserimento obbligatorio in lavori di pubblica utilità e tirocini,

* trasparenza sugli appalti,

* coinvolgimento delle imprese locali,

* studio obbligatorio della lingua e cultura italiana,

* fondi dedicati per i minori.

“Non basta gestire, bisogna integrare ed espellere coloro che all’integrazione scelgono comportamenti criminali. Trasformiamo i migranti da costo a potenzialità: Ravenna merita sicurezza e dignità abitativa.”

Giovanni Morgese – Vice Segretario Regionale DC Emilia-Romagna

Stefano Bandini – Dirigente alla Sicurezza DC Ravenna