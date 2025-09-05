“In merito al comunicato stampa della consigliera Veronica Verlicchi (lista La Pigna) pubblicato su “Ravennawebtv.it”, l’Associazione “Cuore e Territorio” intende chiarire quanto segue:

Cuore e Territorio non ha mai intrapreso alcun rapporto con il Comandante Giacomini.

Non esiste nessuna correlazione tra la Polizia Locale e l’adozione dell’orfanotrofio di Douala, progetto che è stato portato avanti unicamente dall’associazione in piena autonomia.

Non vi è alcun rapporto tra Cuore e Territorio e il Comune di Ravenna in merito a queste iniziative.

L’associazione opera in maniera volontaria, autonoma e trasparente, con l’unico obiettivo di sostenere i cittadini e i più fragili attraverso attività sociali, sanitarie e culturali.

Le insinuazioni diffuse dal comunicato stampa sono pertanto infondate e gravemente lesive della nostra immagine e del lavoro quotidiano dei volontari. Per tale ragione, l’associazione ha incaricato i propri legali di tutelare il buon nome di Cuore e Territorio nelle sedi opportune.

Ribadiamo con forza che continueremo il nostro impegno al servizio della comunità, convinti che la chiarezza e la trasparenza siano la migliore risposta a ogni tentativo di screditare il nostro operato.”

Il Presidente

Giovanni Morgese

Associazione “Cuore e Territorio”