“Per rilanciare le attività del centro storico ravennate, servono azioni concrete e non mosse propagandistiche.” Questo il commento di Stefano Morettini, responsabile comunale della Lega a Ravenna sulla gratuità dei parcheggi con le strisce blu durante il periodo natalizio voluto dal comune.

“Come ho avuto modo di sottolineare recentemente, per loro natura logistica i negozianti del centro sono più penalizzati rispetto ai colleghi posti nei centri commerciali dove il parcheggio è comodo, gratuito e facilmente raggiungibile. Semplice capire perché, per un cliente si senta più comodo acquistare i propri regali in un negozio della grande distribuzione a discapito di un centro storico fatto da tantissime attività, di una storia antica e botteghe storiche.

L’iniziativa della nostra amministrazione a guida PD – continua Morettini – di “regalare” appena un’ora e mezzo di sosta nei parcheggi prossimi al centro come quello di piazza Baracca e via De Gasperi, fa assumere all’iniziativa i toni di una presa in giro e una pubblicità per la campagna elettorale. Ritengo sia giusto- conclude Stefano Morettini – che tutti i parcheggi nei pressi del centro, per tutto il giorno e per tutto il periodo di Natale, diventino gratuiti per aiutare i commercianti del centro a risollevarsi dalla crisi che li colpisce da anni”