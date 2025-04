Pro Loco Russi, con le sue volontarie e volontari, in collaborazione con la Direzione Musei Nazionali di Ravenna, il Comune di Russi, il gruppo Le Faville ed il supporto della BCC locale, propone per domenica 4 maggio alle 15.00 una visita guidata speciale all’Area archeologica della Villa Romana di Russi arricchita da letture da testi latini classici sui temi di Fides, Pietas, Labor, Mediocritas, Humanitas ovvero i valori presenti nell’antica Roma cui si riferivano anche gli abitanti della Villa di Russi, commentate da una esperta.

I mores maiorum (costumi dei padri) sono il nucleo della tradizione romana. Questi erano un codice non scritto (non si trovano ne atti normativi ne elenchi) da cui i romani derivavano norme sociali che dovevano essere rispettate dall’intera comunità.

Evento gratuito, con biglietto d’ingresso area archeologica: € 3,00 (salvo gratuità di Legge). Prenotazione consigliata telefonando al 349 8544538 o scrivendo a proloco@comune.russi.ra.it.