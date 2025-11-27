La giunta comunale ha approvato la variazione al bilancio necessaria per anticipare l’avvio dei lavori di restauro e sostituzione degli infissi esterni della scuola primaria Mordani. La delibera sarà ora sottoposta al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

L’intervento, dal valore di 750mila euro, verrà realizzato nell’estate 2026, al termine dell’anno scolastico, così da evitare interferenze con le attività didattiche.

«La sostituzione degli infissi – spiegano l’assessora alla Scuola Francesca Impellizzeri e l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani – è un tassello importante nella riqualificazione del nostro patrimonio scolastico. Si tratta di un investimento necessario sia per migliorare l’efficienza energetica, sia per garantire ambienti più sicuri e confortevoli ai nostri alunni. Ogni scelta è orientata al loro benessere e a quello delle famiglie».

Il progetto prevede la riqualificazione energetica dell’edificio attraverso la sostituzione di tutti i serramenti esterni: infissi e avvolgibili delle facciate e dei chiostri interni. I nuovi elementi manterranno sagoma, colori e proporzioni fedeli agli originali, ma saranno realizzati con materiali e tecnologie più performanti.

Gli infissi saranno in legno con vetrocamera, con migliori prestazioni in termini di sicurezza, isolamento termico e acustico. Le tapparelle verranno sostituite con modelli in pvc effetto legno motorizzati, e saranno rinnovate anche le zanzariere nelle aree cucina e mensa.

L’intervento comprende inoltre opere elettriche complementari: l’elettrificazione del portone principale e delle tapparelle di aule e bagni, per migliorarne l’utilizzo quotidiano e incrementare la sicurezza complessiva della struttura.