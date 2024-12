Moon Light: a Cervia un capodanno fra musica, spettacoli e acrobazie sull’acqua

Moon Light, così s’intitola quest’anno il capodanno di Cervia, sotto la Torre San Michele e in piazza Garibaldi. Si parte alle 21.30 con la musica dei Barboni di Lusso. L’ultima notte dell’anno sarà animata con spettacoli, dj set, giochi di luci e acrobazie sull’acqua. Già a partire dal pomeriggio del 31, in realtà, saranno organizzati spettacoli per famiglie, che poi riprenderanno il pomeriggio di capodanno, sempre in Piazza Garibaldi.