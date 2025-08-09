“Nella piazza in cui è collocato il monumento dedicato ai caduti nella guerra di liberazione, nella frazione di S. Pietro in Vincoli, si assiste ad una situazione indecorosa ed irrispettosa” afferma Gianfranco Spadoni, consigliere comunale di Lista per Ravenna – Lega – Popolo della Famiglia.

“L’erba e gli arbusti sono cresciuti a dismisura e l’immagine generale evidenzia a tutto tondo l’assenza della benché minima cura e manutenzione. Evidentemente lo sfalcio non avviene da molto tempo e le stesse piante verdi che dovrebbero adornare il monumento sono di fatto soffocate dalla folta vegetazione spontanea che rende lo scenario indecoroso e per molti aspetti irrispettoso se si considera l’importanza di quella stele in ricordo dei caduti”.

Per Spadoni è necessaria una programmazione più puntuale per evitare situazioni simili.