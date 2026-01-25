«Non possiamo accettare che esistano cittadini di serie A e cittadini di serie B». È con queste parole che Andrea Monti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Faenza, interviene sul grave stato di degrado di via Lavezzana, strada comunale oggi in condizioni critiche.

Il manto stradale presenta buche profonde, avvallamenti e cedimenti strutturali che rendono il transito pericoloso e indecoroso. Una situazione che non riguarda solo i residenti, ma che ha ricadute dirette sull’economia locale, dal momento che via Lavezzana rappresenta l’unica via di accesso a una realtà produttiva come l’Agriturismo La Vezzana, attività che investe sul territorio, crea occupazione e richiama visitatori.

«È inaccettabile – prosegue Monti – che un’attività che contribuisce allo sviluppo di Faenza venga penalizzata dall’assenza di manutenzione su una strada comunale. La sicurezza stradale e il rispetto per chi lavora e paga le tasse devono essere una priorità per l’Amministrazione».

Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia, il contrasto è evidente: da un lato imprenditori che valorizzano il territorio, dall’altro anni di mancata manutenzione ordinaria e straordinaria, che producono disagi, rischi e un danno d’immagine per l’intera comunità.

Con questo intervento, Andrea Monti chiede formalmente all’Amministrazione comunale:

un intervento immediato per la messa in sicurezza di via Lavezzana;

l’esistenza di un piano strutturale definitivo per il rifacimento del manto stradale;

un cambio di passo concreto nel rapporto con le attività economiche locali, che meritano rispetto e attenzione.

«La comunità non può più aspettare – conclude Monti –. Sicurezza, equità e sostegno alle imprese devono tornare al centro dell’azione amministrativa».