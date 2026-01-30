“Le condizioni delle strade fuori asse e da tempo dimenticate continuano a peggiorare, causando gravi disagi a cittadini e imprese. Via Cerchia a Faenza rappresenta uno degli esempi più evidenti di questa situazione: una strada oggi ridotta in uno stato di forte degrado.”

La segnalazione arriva da Andrea Monti, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Faenza: “Buche, asfalto sconnesso e mancanza di manutenzione mettono a rischio la sicurezza di automobilisti e lavoratori, aumentando il pericolo di incidenti e i danni ai veicoli. Le ditte che operano nella zona sono costrette a convivere con una viabilità inadeguata, che penalizza il lavoro e scoraggia gli investimenti.

Non è possibile continuare a viaggiare su strade dove è facile rompere le auto e dove si rischiano incidenti ogni giorno. Quanto ancora deve accadere prima che queste vie vengano finalmente sistemate?”

Secondo Monti: “È necessario un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale per ripristinare condizioni di sicurezza e decoro, restituendo a queste strade la dignità che meritano.”