Da tempo tutte le forze di opposizione hanno segnalato, attraverso interpellanze, un problema sicurezza in città. La nuova notifica al consiglio comunale arriva dopo l’aggressione ai danni di un ragazzino, da parte di alcuni coetanei, in piazza delle Erbe. A presentare l’interpellanza è il capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Monti, che critica le risposte finora fornite dall’amministrazione comunale.

«Ogni volta — spiega Monti — ci è stato risposto che la responsabilità era del governo centrale e che il Comune non poteva fare di più. Alla mia prima interpellanza in Consiglio comunale avevo ricordato come l’allora sindaco Malpezzi avesse affrontato il tema introducendo il DASPO urbano, ma la risposta fu che così si sarebbe solo spostato il problema altrove.

Negli ultimi mesi, però, la situazione è nettamente peggiorata: si sono verificati episodi di aggressioni ai danni di minori, furti in diversi quartieri e in tutte le fasce orarie, alimentando un diffuso senso di insicurezza tra i cittadini.

Di fronte a questo scenario — conclude il consigliere Monti — chiediamo con forza l’immediata convocazione di un tavolo di confronto con le autorità competenti, per individuare soluzioni concrete e restituire sicurezza a Faenza».