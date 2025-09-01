In programma Domenica 7 settembre “Monte Battaglia – Luogo di storia e di pace, per ricordare l’81 anniversario degli eventi di guerra che videro protagonista il monte e la sua rocca”. l’Amministrazione comunale di Casola Valsenio, insieme all’ANPI e con la partecipazione delle istituzioni locali, invita la cittadinanza a partecipare.

La giornata avrà inizio alle ore 9.00 con la posa di una corona d’alloro ai cippi di S. Apollinare e S. Rufillo, alla presenza delle Amministrazioni comunali di Casola Valsenio e Cotignola. Successivamente, alle 10.15, il ritrovo sarà alla Rocca di Monte Battaglia, dove alle 10.45 si svolgerà la cerimonia commemorativa dell’81° anniversario degli eventi bellici. Interverranno il Sindaco di Casola Valsenio, il Sindaco di Fontanelice, i rappresentanti dell’ANPI e il Consigliere Regionale dell’Emilia-Romagna Niccolò Bosi.

Nell’autunno del 1944, Monte Battaglia, tra Casola Valsenio e Fontanelice, fu teatro di uno dei più duri scontri lungo la Linea Gotica. Partigiani della 36ª Brigata Garibaldi, insieme ai reparti alleati americani e britannici, resistettero per settimane ai ripetuti contrattacchi tedeschi. La conquista della quota, fondamentale per il controllo delle valli del Senio e del Santerno, costò un altissimo tributo di vite e lasciò un segno indelebile nella memoria collettiva. Da allora e ancora oggi Monte Battaglia rappresenta un simbolo di resistenza, libertà e pace, dedicato a tutti i caduti di guerra.

L’accesso alla Rocca deve avvenire unicamente percorrendo la strada comunale che dal bivio passo del corso di Prugno SP 70, porta a Monte Battaglia, in via eccezionale la strada sarà aperta al traffico dalle ore 9.00 alle ore 12.30 in concomitanza della manifestazione, fino ad esaurimento posti auto nel parcheggio.

In caso di maltempo nel giorno antecedente o lo stesso della manifestazione, la cerimonia si svolgerà a Casola Valsenio presso il monumento ai Caduti nel Parco Giulio Cavina.